Нужно ли платить налог?

Дедушка подарил мне трехкомнатную квартиру. Должен ли я заплатить налог с этого подарка и нужно ли мне подавать декларацию о доходах?

Вадим, Краслава.

— Если даритель и одариваемый состоят между собой в родстве до третьей степени (родители и дети, бабушки/дедушки и внуки, прадедушки/прабабушки и правнуки), согласно закону, налог платить не нужно. А вот декларацию подать придется. Поскольку закон гласит: если налогоплательщик получает не облагаемый налогом доход, общая сумма которого превышает 4000 евро, он обязан подать годовую декларацию о доходах.

Когда отремонтируют Деглавский мост?

На Деглавском мосту давно идет ремонт. Ехать можно только по одной полосе, а пешеходам вообще деваться некуда — идти можно только по огороженному справа участку полосы. Говорили, что весной мост будет готов, но ремонту конца-края не видно. Когда наконец это закончится?

С. КОВАЛЕНКО.

— Ремонт Деглавского моста планируют закончить к лету. Фронт работ сейчас развернулся на левой стороне путепровода. Строители проводят гидроизоляцию и укладывают асфальтовое покрытие на тротуаре. Планируется установить барьеры, отгораживающие проезжую часть от тротуара. Будут также проведены фрезерование дорожного покрытия, ремонт межопорных зон, укладка нового асфальта, ремонт опор путепровода, перил и пролетов.

Как приструнить соседку-кошатницу?

Моя одинокая соседка подбирает бродячих кошек и селит у себя. Сейчас в ее квартире их то ли шесть, то ли семь. Лестница пропахла кошачьей мочой, кошки перелезают на мой балкон, по весне орут как резаные… Разве разрешается держать в квартире такой зоопарк? Как призвать соседку к порядку?

Наталья В.

— Никаких ограничений в законе по поводу количества кошек нет; их можно держать сколько угодно, но при этом надо соблюдать правила содержания животных. Важно, чтобы животные не доставляли неудобств соседям. Об этом должны позаботиться владельцы кошек.

Пожаловаться на соседку можно в Продовольственно-ветеринарную службу. Сотрудники ПВС поговорят с владелицей кошек и объяснят ей, что она нарушает правила содержания животных. Если после этого разговора ничего не изменится, вы вправе вызвать полицию самоуправления. Полиция составит протокол, который затем будет отправлен в Административную комиссию.

Кто прав: я или продавец?

Недавно пошла в магазин, и мне дали сдачу пятиевровой купюрой, но какой-то странной. Пятерка была рваная с угла и как будто краской запачкана. Я отказалась принимать такие деньги. Продавщица начала кричать: «Вам тут не банк, берите что дают!» Но я все-таки потребовала заменить купюру. Кто прав: я или продавец?

Л. БОЙЦОВА.

— Конечно, правы вы. У покупателя есть право отказаться взять у продавца поврежденные деньги. Особенно следует опасаться купюр, которые выглядят так, как будто их облили чернилами: очень может быть, что эти деньги украдены из банкомата, поскольку в некоторых есть специальные устройства, которые в момент кражи денег обрызгивают их несмываемой краской.

Как решить квартирный вопрос?

Мы с мужем в разводе, давно стали чужими людьми. Но квартира у нас общая, и я никак не могу заставить его съехать. Чего только не предлагала: и долю его выкупить, и продать квартиру, а деньги поделить. Но ему нравится тут жить и мотать мне нервы. Как решить квартирный вопрос?

Людмила.

— Вам нужно обратиться в суд. По решению суда квартира будет разделена и достанется кому-то одному.

Суд может принять одно из трех решений:

■ бывший муж должен продать свою долю жене за установленную сумму,

■ бывшая жена должна продать свою долю супругу,

■ совместное имущество следует продать с аукциона, а вырученные деньги поделить между совладельцами.

Какие разрешения нужны для ремонта?

Мы живем в муниципальной квартире. Хотим сделать ремонт: объединить ванну и санузел, переклеить обои, побелить потолки. На какие работы нам нужно брать разрешение в Рижской думе, а на какие нет?

Тамара, Рига.

— Все работы по перепланировке (а объединение ванной и санузла как раз тот самый случай!) надо проводить в соответствии с законом и нормативами. Вот что вам следует сделать:

■ написать в домоуправление заявление о желании сделать перепланировку квартиры и присоединить список изменений,

■ получить разрешение домоуправления,

■ согласовать перепланировку со стройуправой.

Что же касается косметического ремонта, то тут проще. Надо написать домоуправу заявление о сроках запланированных работ и получить справку о том, что работы согласованы.

Как уменьшить налог на дачу?

Я была задекларирована на даче за городом. Сейчас задекларировалась в Риге. Получается, что дача пустует и мне надо платить за нее налог в размере 1,5 процента. Что можно сделать, чтобы этот налог был поменьше?

А. Н.

— Для того чтобы снизить налог на пустующую дачу, вам нужно задекларировать там хотя бы одного человека. Им может быть гражданин Латвии, негражданин Латвии, гражданин государства — члена ЕС, гражданин страны Европейской экономической зоны, гражданин Швейцарской Конфедерации или же лицо, получившее постоянный вид на жительство в Латвии. Сэкономить на налоге можно, задекларировав на даче даже ребенка, родителю которого принадлежит эта дача. Уже на следующий месяц после декларации налог будет пересчитан в сторону уменьшения.

Должна ли бабушка декларировать накопления?

Моя бабушка много лет копила деньги, банковскими услугами не пользовалась. Но теперь вышел новый закон о сделках с наличными, и бабушка в расстройстве: как известно, пожилые люди всего боятся. Поясните, пожалуйста, нужно ли ей куда-то идти, декларировать свои накопления и объяснять, откуда они взялись?

Ирина.

— Как известно, в новом законе определен порог сделок с наличными — 7200 евро. Поэтому если у бабушки скопилась бОльшая сумма, она должна ее задекларировать в налоговой службе. В этом нет ничего сложного. Ваша бабушка всегда может сходить в банк, положить накопления на счет и заполнить анкету, пояснив, откуда у нее деньги. Если накопила — так и написать.

Подготовила Елена АЛИНА.