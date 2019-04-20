Обладательница самых красивых ног в Голливуде прекрасно знает о своих достоинствах, поэтому не упускает возможности их подчеркнуть

На красную ковровую дорожку американского кинофестиваля CinemaCon Awards в Лас-Вегасе Шарлиз Терон пришла со своим партнером по фильму «Та еще парочка» Сетом Родженом. Актеры получили награду от Национальной ассоциации владельцев кинотеатров как лучшие комедийные актеры года.

Журналисты спросили Шарлиз, когда же она придет на красную дорожку со своим мужчиной, и Терон ответила: «Я одна уже около десяти лет. Просто кто-то должен «вырастить» мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна», — добавила актриса с улыбкой.

43-летняя Шарлиз Терон — голливудская актриса и модель. Обладательница многочисленных престижных наград, в том числе премий «Оскар» и «Золотой глобус», Шарлиз отстаивает права слабого пола и защищает животных, ведет активную общественную деятельность.

Поклонники считают ее воплощением красоты, изысканности и стиля. Обладательница самых красивых ног в Голливуде прекрасно знает о своих достоинствах, поэтому не упускает возможности их подчеркнуть.

Звездные выходы Шарлиз — это всегда образец для подражания. Неизменная муза Джона Гальяно чаще всего появляется в нарядах от Dior.

Известный модельер относится к Терон с особым трепетом, считая ее эталоном красоты: «Шарлиз — воплощение реального чуда, Монро XXI века. Она сексуальна и обворожительна и знает, как использовать пространство вокруг себя. Эталонная кинодива».

эксперимент

Умные и хитрые

Доказано: кошки знают своё имя и понимают человеческую речь

Необычные эксперименты в кошачьих кафе помогли японским зоологам доказать, что кошки умеют отличать собственную кличку от похожих слов и понимают, когда к ним обращаются даже незнакомые люди.

Ученые просили хозяев кошек или посетителей кафе произнести набор из четырех существительных, а также имя самого питомца. В некоторых случаях эти слова были похожи по звучанию на кличку кошки, а иногда они включали в себя имена других «мурок», живших в их семье и участвовавших в эксперименте.

Кошки особым образом реагировали на свои имена. Более того, питомцы уделяли внимание речи как хозяев, так и незнакомцев; на основе этого зоологи сделали вывод, что они не просто реагируют на знакомую интонацию, но и понимают слова.

Кошки также удивили ученых способностью различать свои клички и похожие по длине существительные. Исследователи предполагают, что пушистые животные могут запоминать и распознавать отдельные звуки и их комбинации, что ставит их в один ряд с собаками и другими социальными животными с высоким интеллектом.

«Кошки так же хорошо реагируют на речь хозяина, как и собаки, просто они не всегда хотят показывать, что умеют это делать», — прокомментировал открытие японских коллег биолог из Бристольского университета Джон Брэдшоу.

Монетка на удачу

Пассажир закинул мелочь в двигатель самолёта на счастье и сел в тюрьму

Житель Китая Ксиа собирался вылететь с женой и четырехмесячной дочерью в город Урумчи. В честь первого полета ребенка мужчина решил кинуть несколько монет в самолет: по его словам, это действо должно было принести удачу и обеспечить безопасность в путешествии.

Монеты провалились между ступеньками трапа и упали возле двигателя, где впоследствии их отыскали сотрудники авиакомпании Hainan Airlines. Все происходящее заметил охранник, который и вызвал полицию. Ксиа заключили под стражу на 10 дней за угрозу безопасности пассажиров.

В результате рейс задержали на 40 минут для осмотра самолета.

Большинство жителей Китая искренне верят в приметы и порой совершают необычные поступки. Поскольку более 70 процентов китайцев никогда не летали на самолетах, они пренебрегают правилами безопасности и часто бросают монеты в самолет на удачу.

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