Учёт и оплату расхода воды регулируют Правила Кабинета министров №1013

Почему мы платим за воду больше, чем показывают квартирные счетчики? Этот вопрос жители задают уже полтора десятка лет — с тех пор как в квартирах установили счетчики воды. Специалисты называют объективные причины образования «лишней воды», а законодательные нормативы регулируют этот сложный процесс.

Что говорит закон и что надо знать о правилах учета воды, разъясняет «СУББОТА».

(№1)

«Лишняя вода»

Разница между показаниями домового и квартирных счётчиков

Порядок потребления и учета холодной и горячей воды регулируют Правила Кабинета министров №1013 от 2008 года «Порядок, в котором владельцы квартир многоквартирного дома рассчитываются за услуги, связанные с использованием квартирной собственности». Они действительны в случае, если владельцы квартир не переняли многоквартирный дом в собственность.

Если между показаниями общедомового счетчика воды и суммой показаний квартирных счетчиков образуется разница, которая появилась в результате аварий или ремонта, производится перерасчет потребления воды, говорится в 19-м пункте правил КМ. Владелец квартиры покрывает разницу в потреблении воды в соответствии с числом отдельных квартирных собственностей в доме.

Такой порядок распределения платы за потери воды не применяют, а разделяют разницу между владельцами следующих квартир:

* где как минимум три месяца подряд не подавали информации о показаниях счетчика воды;

* где не установлены счетчики потребления воды;

* где повторно не позволили управляющему провести проверку имеющихся в квартирной собственности счетчиков потребления воды, если управляющий письменно сообщал о такой проверке как минимум за неделю, отправив сообщение по адресу квартиры, в которой запланирована проверка;

* где при проверке счетчиков констатировано, что счетчики воды повреждены, или на них нет пломбы, или пломбы повреждены, или сам счетчик не верифицирован в течение трех месяцев после истечения срока последней верификации.

(№2)

Счётчики-водомеры

Требования технического обслуживания

Потребление воды учитывается при помощи счетчиков, соответствующих определенным требованиям. В частности согласно правилам они:

* прошли проверку соответствия согласно требованиям нормативных актов о метрологических требованиях к счетчикам потребления воды и измерительным средствам в порядке метрологического контроля;

* верифицированы в соответствии с нормативными актами о списке измерительных средств, которые подлежат метрологическому контролю, периодичности их верификации и повторной верификации, верификационных сертификатах и отметках о верификации.

(!) Подсоединение счетчика пломбируют в присутствии управляющего.

(№3)

Правила верификации

Кто отвечает за проверку

Управляющий имеет право за свои средства провести верификацию счетчиков воды, а также требовать, чтобы владелец квартиры обеспечил доступ к счетчикам для досрочной верификации, говорится в 23-м пункте правил. Если владелец квартиры не соглашается на верификацию счетчиков, управляющий подсчитывает потери воды для этой квартиры как для квартиры, в которой счетчик не был верифицирован.

По согласованию с управляющим владелец квартиры имеет право за собственные средства провести досрочную верификацию счетчиков, чтобы убедиться в соответствии прибора требованиям нормативных актов по повторной верификации.

Если же счетчик установлен без соблюдения требований нормативных актов или не соответствует определенным требованиям, расходы, связанные с повторной верификацией прибора, ранее указанного в верификационном сертификате, покрывает владелец квартиры, управляющий или поставщик услуг.

Надо знать, что если во время верификации констатировано, что общий счетчик на вводе в дом поврежден или срок его верификации истек, то расчеты за последний период производятся в соответствии с условиями договора, заключенного с поставщиком соответствующей услуги.

(№4)

Сдача показаний

Как передать данные о потреблении воды

Владелец квартиры (27-й пункт правил) каждый месяц считывает показания счетчика в порядке и в сроки, установленные управляющим, и передает их управляющему для произведения расчетов.

Если квартира не используется и владелец квартиры не может подать информацию о показаниях счетчиков воды, не может произвести верификацию счетчиков или обеспечить управляющему возможность произвести проверку установленных в квартире счетчиков, владелец квартиры заранее информирует об этом управляющего, указано в 28-м пункте.

Если владелец квартиры не подал информации о показаниях счетчиков воды или не предупредил о своем отсутствии в порядке, предусмотренном 28-м пунктом данных Правил, управляющий рассчитывает потребление воды для конкретной квартиры, принимая во внимание среднее потребление воды в этой квартире за последние три месяца, но не более трех месяцев подряд.

(!) Если при подсчете потребления воды три месяца подряд образуется разница потребления воды, которая превышает 20 процентов, и получено заявление владельца соответствующей квартиры, управляющий обязан в течение двух месяцев выяснить причины образования разницы в потреблении воды, говорится в 30-м пункте. А также письменно информировать собственников квартир о мероприятиях, необходимых для уменьшения разницы в потреблении воды, и вместе с владельцами квартир оценить возможность реализации таких мероприятий.

(№5)

Новый норматив

Продлят срок проверки водомеров

Подготовленные министерством предложения к Правилам Кабинета министров №40 о государственном метрологическом контроле средств измерения предусматривают продление периода верификации электромагнитных и ультразвуковых счетчиков воды от четырех до шести лет. Вместе с тем для механических счетчиков потребления воды планируется сохранить действующий ныне период верификации — четыре года.

Важно понимать, что у электромагнитных и ультразвуковых счетчиков нет подвижных деталей, поэтому загрязнение воды, в том числе мелкие частицы и осадки, которые попадают в систему водоснабжения, намного меньше сбивают такие приборы с толку. В свою очередь, на механические счетчики грязная вода влияет очень сильно. Со временем на их подвижных частях накапливается осадок, из-за чего вращение колесика замедляется и нарушает точность учета.

Если поправки будут утверждены, новый норматив вступит в силу уже с летом этого года.

Больше информации на государственном портале

www.likumi.lv.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.

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