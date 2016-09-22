Вся надежда на китайцев

Латвия хочет стать участником транспортного проекта «Новый шелковый путь», учитывая обещание России уже к 2018 году прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии. Об этом заявила глава общества «Балтийская ассоциация — транспорт и логистика» Инга Антане. По ее словам, участие Латвии в этом маршруте сейчас «фактически является единственной возможностью для того, чтобы Латвия не оказалась в транзитной изоляции». Стоит подумать только: кто же виноват больше всего в этой изоляции?

Бесславная гибель латвийской металлургии

На прошлой неделе Лиепайский суд признал предприятие KVV Liepaajas Metalurgs неплатежеспособным. Финал был, в общем-то, ожидаем. Целых два года предприятие под «присмотром» новых украинских акционеров, выбранных по весьма странным признакам, было обескровлено полностью: потеряны трудовые кадры и основные рынки сбыта. Теперь активы «Металлурга» пойдут с молотка, а в память от гиганта латвийской промышленности останутся старые цеха и былая слава.

Заколдованная должность

Прямо беда с поисками главы Службы государственных доходов! Компания по подбору персонала нашла несколько кандидатов на эту должность, но потом все они как один отказались от этого почетного места. В передаче LNT «900 секунд» директор Государственной канцелярии Мартиньш Криевиньш пояснил, что часть кандидатов говорит, что они не хотят публичного порицания и того, чтобы от чрезмерной публичности пострадали их семьи и родственники. По его мнению, нужно очень активно рассказывать о том, как работает госуправление, говорить об обслуживании клиентов и принимать другие меры по улучшению ситуации.

Люди в клетке

Пациенты с редкими заболеваниями, лечение которых стоит дорого и которые не могут позволить себе заплатить за лекарства, подают в суд на министерство здравоохранения и Национальную службу здравоохранения (НСЗ), сообщает газета Neatkariigaa. «В нынешней реальность пациенты с редкими болезнями и их семьи находятся словно в клетке, потому что варианты лечения есть, но они недостижимы. Это вызывает панику и отчаяние», — заявил руководитель общества пациентов с генетическими заболеваниями Saknes Юрис Бейкманис. В качестве примера он привел пациентов с болезнью Фабри, которым НСЗ выделяет в год 14 000 евро, тогда как лекарства, необходимые для поддержания жизни, стоят почти 200 000 евро.

IKEA придёт в Латвию!

Шведская IKEA, крупнейшая в мире компания по торговле мебелью, примерно через два года может открыть первый магазин в Латвии, в Стопиньском крае. В настоящее время в странах Балтии имеется только один супермаркет IKEA — в 2013 году он был открыт в Вильнюсе.

Спрос на конверты

В Латвии примерно 100 тыс. человек получают зарплату в конверте, сообщил президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис. И предложил что-то с этим начать делать. Министерства финансов и экономики должны выступить с инновационным решением этой проблемы, считает глава ассоциации. Банковский сектор, например, предлагает создать новую программу покупки жилья для молодых специалистов, применять льготы по подоходному налогу с предприятий к получателям ипотечных кредитов, продлить применение льгот по уплате подоходного налога с населения, активнее использовать цифровые инструменты.

Хоть что-то как в Германии

К концу XXI века в балтийской стране будут жаркое лето и дождливая зима, сообщил руководитель отделения науки об окружающей среде факультета географии и наук о земле Латвийского университета Марис Клявиньш. В интервью радио Baltkom он пояснил, что к 2100 году прогнозы предусматривают зимы в Латвии практически без снега. Климат будет похож на центр Германии и север Франции. Таковы результаты исследований шведских и немецких ученых. “Они совпадают с прогнозами, полученными в Латвийском университете», — сказал Клявиньш.

Честный или богатый?

Большинство жителей Латвии считают, что честным путем разбогатеть в стране невозможно. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного агентством SKDS. 67 процентов опрошенных согласились с утверждением о том, что честным путем в Латвии нельзя стать богатым. В свою очередь, 26 процентов населения не согласились с этим утверждением.