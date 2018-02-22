советы экспертов по жизненно важным вопросам

Портят ли реагенты автомобиль?

Зимой наши дороги посыпают всякой дрянью. И никто не спрашивает нас, владельцев машин, хотим мы этого или нет! От реагентов портится резина, автомобиль ржавеет… Что с этим прикажете делать?

С., водитель.

— Если снег, смешанный с реагентом, убран с дорог в течение четырех часов, то опасности для автомобиля нет. Если коктейль из грязи, хлорки и соли остается на дорогах дольше — могут пострадать кузов и резина. В Риге снегоуборочные машины работают по принципу: раскидал соль, и как только реагент схватился — тут же убрал образовавшуюся шугу. Такие работы проводятся в основном в ночное время, когда машин почти нет, чтобы подготовить дорогу к новому дню. А если падает свежий снег — в круглосуточном режиме, но без применения реагентов.

Проблему с ржавчиной, как утверждают автослесари, способна решить антикоррозийная обработка авто раз в два года. Если машина старая, необходимо провести проливку антикоррозийной жидкостью всех полостей. Тщательнее всего нужно чистить подкрылки и арки. Также в зимнее время нужно чаще мыть машину и проходить поверхность полиролью, чтобы остатки химии не скапливались на корпусе.

Где покататься на лыжах?

Давненько не стояла на лыжах, а хочется! Где в Риге можно покататься и можно ли взять инвентарь напрокат?

Лариса.

— В столице уже второй месяц работают общественные лыжные трассы, на которых выдают инвентарь. Вот они:

* Рижский парк зимнего спорта и развлечений (бульв. Узварас, 15)

Время работы: каждый день с 10.00 до 21.00.

Подробная информация — по тел. 29511244.

* Рижский парк зимнего спорта и отдыха «Луцавсала»

Время работы: каждый день с 10.00 до 21.00.

Подробная информация — по тел. 27053257.

* Рижский парк зимнего спорта и отдыха «Пурвциемс» (у 84-й рижской средней школы)

Время работы: каждый день с 10.00 до 21.00.

Подробная информация — по тел. 29511244.

* Рижский парк зимнего спорта и отдыха «Иманта» (ул. Думбрая, 27).

Время работы: каждый день с 10.00 до 21.00.

Подробная информация — по тел. 28396310.

Как закрепить за собой парковочное место?

Год назад я купил квартиру. В состав квартирной собственности входили идеальные части земли, включая дорогу во дворе вдоль дома под окнами. Я хотел бы ставить свою машину прямо под своим окном. Имею ли я право как собственник земли закрепить за собой одно парковочное место для своего автомобиля там, где мне удобно?

Юрий.

— Вынуждены вас огорчить. Участок земли, прилегающий к жилому дому, находится либо в совместном владении собственников квартир, либо в совместном пользовании. Закон о квартирной собственности (статья 16) определяет, что только общность владельцев квартир имеет право принять правила пользования общей собственностью. Как мы уже не раз писали, для принятия такого решения необходимо, чтобы на общем собрании его поддержали собственники как минимум 3/4 квартир данного дома.

Самостоятельно занимать место для парковки, которое вам хочется, вы не можете, ведь вам принадлежит не конкретный участок земли, а только идеальные части всей территории.

Кому платить по счетам?

Живу в муниципальной квартире. Должна ли я каждый год платить налог на недвижимость, если квартира мне не принадлежит? И кому платить за эту квартиру, если в договор найма внесены три человека?

Олеся ПЕТРЕНКО.

— В 11-м пункте закона о найме сказано, что наниматель обязан покрывать налог на недвижимость. Так что налог за недвижимость платить нужно. Что касается второго вашего вопроса, то оплачивать счета должны все проживающие в этой квартире. У членов семьи нанимателя имеются точно такие же права и обязанности, как и у самого нанимателя. К слову, наниматель квартиры имеет право потребовать разорвать договор аренды с теми членами семьи, которые более чем три месяца не исполняют договорных обязательств (например, не платят по счетам).

Сколько получит мама четверых детей?

У меня четверо детей. В этом году произошли изменения в выплате семейного пособия. На какие деньги я могу рассчитывать?

Инна О., Краслава.

— Пособие на первого ребенка в семье составляет 11,38 евро в месяц, на второго — 22,76 евро (в два раза больше), на третьего — 34,14 евро (в три раза больше), на четвертого и каждого последующего — 50,07 евро (в 4,4 раза больше, чем на первого ребенка).

Важно знать, что в 2018 году государственное семейное пособие выплачивается на детей до 20 лет (раньше было до 19 лет). Условие — продолжение учебы в средней или профессиональной школе, если молодой человек не вступает в брак.

Также пособие будет выплачиваться за детей, которые обучаются в профессиональном учебном заведении, финансируемом государством или самоуправлением, и получают стипендию. Для того чтобы Государственное агентство социального страхования успело внести изменения в свою информационную систему, вводится переходный период. Недоплаченное пособие должно быть выплачено до 30 апреля.

Кроме того, с 1 марта 2018 года расширяется программа поддержки семей с детьми. Если родители воспитывают двух и более детей, они будут получать доплату от государства: за каждого ребенка в возрасте до 20 лет — по 10 евро в месяц, если трое детей — 66 евро в месяц, а за каждого следующего ребенка надбавка составит 50 евро. Это означает, что семья, в которой растут четверо детей, дополнительно будет получать 116 евро в месяц, пятеро — 166 евро в месяц, шестеро — 216 евро в месяц, семеро — 266 евро в месяц.

Кто в чёрном списке?

Слышала, что в Латвии существует черный список фирм, к которым лучше не обращаться. Где взять эту информацию?

В. СЕМЕНОВ, Рига.

— Названия фирм, оказавшихся в черном списке, можно найти на домашней страничке Центра по защите прав потребителей (PTAC) в Интернете, на сайте

www.ptac.gov.lv

Телефонные консультации PTAC можно получить по тел. 65452554.

Как защититься от гриппа?

В Риге свирепствует грипп, а болеть не хочется. Прививки у меня нет. Aflubin и Citrosept дорогие. Есть ли народные методы защиты от гриппа?

Светлана Д.

— Можно попробовать один из народных способов:

* Положите кусочек лимона (прямо с кожурой!) за щеку и рассасывайте его подольше. После этого 40 минут ничего не ешьте и не пейте. Повторите такое лечение три-четыре раза за день.

* В воротниковую зону груди и спины вотрите пихтовое масло, помассируйте им стопы. Повторите такой массаж четыре-пять раз в день.

* Покрошите несколько зубчиков чеснока, залейте их кипятком и подышите выделяющимися фитонцидами, которые выделяет чеснок. Они губительно действуют на вирусы.

* Розовое масло, как и лепестки роз, не хуже чеснока убивает вирусы. Измельчите сухие или свежие лепестки роз и смешайте их с медом в равных количествах. Подержите эту смесь 10-15 минут во рту. Делайте так в промежутках между едой.

Если не помогает, не занимайтесь самолечением! Бегом к врачу!

Елена АЛИНА.