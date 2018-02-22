Мифы о целлюлите

Противные бугорки и ямочки на бедрах и ягодицах — то, что в народе зовется целлюлитом, — явление распространенное. Чем оно опасно и как с ним бороться? Наш эксперт — врач-дерматокосметолог Оксана НАРЫШКИНА.

Целлюлит — это болезнь

НА САМОМ ДЕЛЕ. Действительно, существует такое воспалительное заболевание. Оно вызывается бактериальной инфекцией и лечится антибиотиками. Испугались? Напрасно! Ведь то, что мы привыкли называть целлюлитом (та самая «апельсиновая корка»), носит свое название не вполне заслуженно. В этом случае имеет место изменение подкожно-жировой ткани и застой межклеточной жидкости. И болезнью такой дефект не является.

Достаточно похудеть — и целлюлит сам собой рассосётся

НА САМОМ ДЕЛЕ. Не факт. Например, большое значение имеет способ похудения. Если делать это правильно (соблюдать сбалансированную диету и сочетать ее с занятиями физкультурой), проявления целлюлита действительно уменьшатся. А вот строгие диеты лишь усугубляют проблему. Ведь после резкого похудения кожа и мышечные волокна растягиваются и обвисают, что делает целлюлит лишь более заметным.

Эта проблема возникает в зрелом возрасте

НА САМОМ ДЕЛЕ. И это неверно. Появление целлюлита связано с уровнем женских гормонов, а их колебания наиболее заметны при беременности, климаксе, а также во время полового созревания. Поэтому не только у зрелых дам, но и примерно у 15 процентов девушек встречается этот дефект. Подростковый целлюлит отличается бурным ростом. Но зато иногда проходит сам по себе, когда гормональная буря утихает.

От «апельсиновой корки» легко избавиться, исключив вредные продукты

НА САМОМ ДЕЛЕ. Диета важна, но, увы, только ее недостаточно. Ведь есть и другие факторы риска: гиподинамия, дефицит жидкости, частое ношение обуви на шпильках и тесной одежды, вредные привычки. Вдобавок еще и некоторые заболевания ухудшают циркуляцию лимфы и кровообращение в тканях — а значит, провоцируют развитие целлюлита. В частности это гормональные нарушения, гипотиреоз, варикоз, сколиоз… Поэтому воздействие должно быть комплексным.

Чтобы ушла отечность проблемных мест, надо поменьше пить

НА САМОМ ДЕЛЕ. Наоборот, чтобы жидкость не застаивалась, пить надо больше: 1,5-2 л в день, причем это должна быть обычная чистая вода.

А вот чай и кофе лучше ограничить, а от промышленных соков и газировки вовсе отказаться. Как и от соленой еды и вредных привычек. Алкоголь и курение мало того что отравляют организм, но еще и задерживают жидкость и ухудшают кислородный обмен в тканях.

Лучшее средство от «апельсиновой корки» — антицеллюлитный массаж

НА САМОМ ДЕЛЕ. Лучшее средство от целлюлита — фотошоп. Потому что «апельсиновая корка» есть у большинства женщин (все дело в женских гормонах). Ну а если серьезно, то в борьбе с целлюлитом важен комплексный подход: и диета, и физические нагрузки, и профилактика заболеваний, и косметические процедуры.

А также «оружие мелкого калибра»: скрабы, увлажняющие кремы и масла. Эффективны аппаратные методики (миостимуляция, электролиполиз, ультразвуковая кавитация, вакуумная аспирация). А из ручных методов — антицеллюлитный массаж. Однако он имеет противопоказания: его не делают при наличии фибром, миом, эндометриоза.

Елена АМАНОВА

Важно!

Без помощи физкультуры победить целлюлит сложно. А быть здоровыми — тем более. Не обязательно посещать фитнес, можно просто ежедневно в бодром темпе ходить пешком не менее четырех-пяти км. Или плавать, кататься на роликах, лыжах, велосипеде…

Вырежи и сохрани

Народные рецепты от целлюлита

1 Ванны с пижмой. 1 стакан сухих растений залить 3 л кипятка и выдержать на водяной бане в течение получаса. Дать остыть, отжать гущу, затем процедить. Полученный отвар добавить в ванну.

2 Кофейный скраб. Смешать спитой кофе, 1 ст. ложку мелкой морской соли и столько же овсяных хлопьев, добавить корицы или 5 капель эфирных масел лимона и апельсина. Нанести на кожу, в течение нескольких минут втирать в проблемные места, затем смыть в душе и нанести увлажняющий крем. Улучшает кровообращение, тонизирует кожу.

3 Отвар петрушки. 2 ст. ложки измельченной петрушки залить 1,5 л кипятка, дать остыть и процедить. Пить натощак по 2 ст. ложки перед каждым приемом пищи. Курс — 2 недели. Настой улучшает липидный обмен, выводит шлаки и токсины.

4 Уксусный компресс. Яблочный уксус и воду смешать в равных пропорциях, капнуть пару капель эфирного масла лимона. Смочить в жидкости бинт, обмотать им проблемные зоны, сверху накрыть пищевой пленкой и тепло одеться. Держать час, затем смыть…

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