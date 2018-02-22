Владельцы обязаны содержать собственность в порядке

Как получить от думы половину стоимости ремонта дома? Когда и какие трущобы будут снесены? Как оценили реконструкцию Дворца культуры ВЭФ?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Добрый день! Неужели жильцы каждого дома могут получить половину суммы на ремонт дома? То есть это был не предвыборный ход, а реальная программа? Поясните подробнее.

Валерий СМЫШЛЯЕВ.

Андрис Америкс: Конечно, это реальная программа, и она уже началась. Идея родилась в мае прошлого года, но она потребовала множество согласований, в том числе с министерствами финансов и регионального развития. Потому что это совершенно новый проект, аналогов ему не было.

Сейчас все формальности улажены, и общества владельцев квартир могут получить от Рижской думы 50 процентов сметы ремонтных работ в доме. И неважно, какие это работы: покраска подъезда, замена окон или крыши, утепление фасада. Неважно, какая сумма в смете: 200 евро или 100 тысяч. В любом случае половину расходов берет на себя самоуправление. Главное, чтобы жильцы могли заплатить оставшуюся половину.

На получение денег от думы могут претендовать дома, в которых не менее 10 квартир и где созданы общества владельцев квартир — неважно, в этом году или пять лет назад. Важно, что дом перенят у самоуправления, но не имеет значения, какая компания занимается обхозяйствованием.

Михаил Каменецкий: Необходимость в массовой реновации жилого фонда назрела давно. Большинство многоквартирных домов в столице построено в советский период, они ветшают и нуждаются в ремонте.

Задача думской программы софинансирования — дать толчок масштабному обновлению жилья и сделать самоуправление партнером в этом деле. В то же время важно, чтобы люди поняли, что уплаченные налоги уходят не в пустоту, а к ним же и возвращаются.

Андрей Козлов: Советуем рижанам активно включаться в эту программу. Это действительно уникальная возможность привести в порядок свой дом с минимальными затратами. Не нужно бояться проблем с оформлением документов. Ничего сложного нет. С подробностями можно ознакомиться на портале Рижской думы www.riga.lv. На все ваши вопросы ответят специалисты Rīgas Namu Paarvaldnieks.

— Видел, что возле трущобы на ул. Виландес, 11, собирались представители думы, журналисты. А дальше что? Сколько мы будем ходить мимо с опаской: вдруг кирпич упадет?

Артур.

Андрис Америкс: На этой неделе комитет имущества принял решение принудительно — то есть за средства города — снести те части здания на улице Виландес, которые находятся в аварийном состоянии и могут представлять опасность для прохожих.

А всего в черный список недели попали семь строений — в том числе на ул. Иерикю, 7a, Берзаунес, 10, Маза Пиена, 11, Кауказа, 14, на 6-й поперечной линии в Чиекуркалнсе, ул. Ломоносова, 1, корп. 16. Как я и говорил в начале нынешнего года, мы дойдем до каждой трущобы!

Михаил Каменецкий: Первые 25 лет жизни я провел в районе улицы Виландес. В доме номер 11 жили многие мои сверстники. Он уже и тогда был обшарпанный. Можно себе представить, в каком состоянии дом находится сейчас! Владелец не имел права доводить это красивое здание до такого безобразного состояния. Понятно, что собственники ищут варианты продажи своего имущества подороже, возможно, жалеют, что упустили момент. Но сегодня не нужно разбираться в причинах. Это не проблема Рижской думы. Время уговоров прошло.

Пора строго спросить с собственников: или вы выполняете свои обязанности, или несете большие расходы — возможно, сравнимые со стоимостью недвижимости.

Еще раз хочу подчеркнуть, что собственность — это огромная ответственность. Сегодня без кардинальных решений не обойтись, и комитет Рижской думы эти решения принимает. Собственникам, хотят они этого или нет, придется выполнить требования города.

Каждый день слышим все новые антирусские высказывания. А потом эти же люди удивляются, что обществу не хватает сплоченности!

Надежда КРЮКОВА.

Михаил Каменецкий: Выборы приближаются, и разномастные публичные персоны пытаются показать, что они могут быть полезны политикам.

Недавно впереди планеты всей оказался инвестиционный банкир, как он сам себя называет. О консультанте правительства в провальных проектах, на которых государство потеряло огромные деньги, в последнее время подзабыли. И вот он рванул из инвестиционного банкирства в политическую лингвистику, полагая, что сейчас это самый продаваемый продукт. Банкир считает, что все в Латвии будет хорошо, если уделять поменьше внимания русскому языку. Он договорился до того, что русский язык сегодня не является ни языком культуры, ни языком науки. Комментарии излишни…

Пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, очередной мозговой штурм провела партия «Единство». Партия вновь призывает силы со схожими ценностями к объединению. Парадокс! О единстве говорят чемпионы по интригам, сплетням, подставам! Как будто эта партия не раскололась изнутри, как будто ее члены не предавали друг друга. Думаю, разногласия в «Единстве» закончатся только тогда, когда в партии останется один человек. И то не уверен…

Тем не менее они громко заявляют о том, что «Единство» вовсе не является пятым колесом в правительстве, хотя на деле это так и есть. Рейтинг у некогда правящей партии рекордно низкий, несмотря на поддержку многочисленных организаций либерального толка, общественных СМИ.

Если эта партия вновь пройдет в Сейм, это будет значит, что в стране ничего не изменится и ничего хорошего нас не ждет.

Спасибо вам за Дворец культуры ВЭФ! Привожу детей в танцевальную студию, и всякий раз душа радуется. Красота! Светлые помещения, удобные раздевалки, тепло…

Мария ГАЛИНЯ.

Андрис Америкс: Спасибо за добрые слова! Реновацией Дворца культуры ВЭФ действительно можно гордиться. Этот памятник архитектуры государственного значения возрожден с огромным уважением к его историческому облику. Работа строителей и реставраторов получила высокую оценку. На днях Рижское самоуправление за реконструкцию Дворца культуры ВЭФ получило приз общественных СМИ «Килограмм культуры».

Андрей Козлов: В Большом зале прекрасная акустика, вентиляция, удобные кресла. На обновленной сцене могут выступать любые музыкальные и театральные коллективы.

Обновленный Дворец культуры сегодня является самым большим в Латвии центром художественной самодеятельности. В его кружках и студиях занимаются около 3000 человек разного возраста.

Сохранив историческое наследие, реставраторы и строители сумели наполнить здание современным содержанием. Такой подход уже стал визитной карточкой Рижской думы. Вспомним, как преобразился после реконструкции Русский театр, Художественный музей, Дворец культуры «Зиемельблазма».

«Общества владельцев квартир могут получить от Рижской думы 50 процентов сметы ремонтных работ в доме. И неважно, какие это работы: покраска подъезда, замена окон или крыши, утепление фасада.

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