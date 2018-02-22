Канистерапия — то ли мистика, то ли нет, но она реально помогает людям, что признают даже самые упёртые скептики от официальной медицины

Никто не знает, как именно и благодаря чему точно собаки, кошки, лошади, общаясь с людьми, у которых те или иные недуги, помогают своим братьям старшим. Но и врачи, и сотрудники различных реабилитационных центров давно заметили: если человек даже после тяжелой операции идет на контакт с собакой, раны заживают намного быстрее, даже, казалось бы, безнадежно парализованные конечности могут восстанавливаться, активизируется работа мозга, повышается иммунитет и вообще усиливается вкус жизни. Так в чем здесь секрет?

Корреспондент «СУББОТЫ» разбирался в тайнах канистерапии (дословно — «собачьей терапии»), которая в Латвии стала развиваться восемь лет назад и уже приносит бесценные плоды.

Антон ГУСЕВ

Все началось с добродушной заводчицы собак породы ньюфаундленд Ингуны Тихомировой, которая живет в Валмиере, работает в городской ветеринарной клинике, а также при помощи своих четвероногих друзей занимается спасением людей на воде. Также она состоит в Латвийской кинологической федерации, где руководит учебной комиссией.

— Как-то раз польские коллеги пригласили меня с любимыми ньюфаундлендами повысить уровень профессионализма в спасении людей на водах, — вспоминает Ингуна Тихомирова. — У поляков был летний лагерь, где я не только осуществила изначальные планы, но и подружилась с канистерапевтами, тогда еще толком не зная, что это за специалисты, которые при помощи собак помогают другим людям даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Тогда мне рассказали и показали, как именно собаки должны общаться (вернее, контактировать) с людьми, а потом еще и протестировали моих ньюфаундлендов: насколько они способны заниматься благим делом.

Искусственно моделировались различные ситуации — и специалисты смотрели, как собаки на все реагируют. Проверяли, как мои собаки реагируют на человека в коляске, как — на забинтованного или на сильно пахнущего медикаментами. Часто ведь собаки с такими людьми не идут на контакт, отбегают, огрызаются: побаиваются чего-то непонятного им. Но мои собаки не только не чурались таких людей — наоборот, их тянуло к ним, они старались понять, что происходит, какова их роль и могут ли они сделать что-то полезное. Ньюфаундленды в этом отношении уникальная порода…

В общем, я стала уже всерьез интересоваться темой канистерапии, а друзья из Польши сказали, что готовы приехать в Латвию и провести обучающий семинар. С этого в Латвии и началась канистерапия…

Наследие древних египтян

На самом деле, положительные терапевтические свойства при общении человека с домашними животными были известны еще со времен Гиппократа, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы, произведения искусства и данные раскопок. В Древней Греции и Древнем Египте около трех тысяч лет назад люди открыли способность собак справляться с различными человеческими недугами. Сохранившиеся документы доказывают, что в 1792 году в английском городе Йорке собак использовали в терапевтическом процессе в больнице для душевнобольных. Во время ухода за животными больные общались с ними. И тогда отметили положительное влияние такой методики — и эффективное лечение.

После Второй мировой врачи Международного Красного Креста заметили, что в госпиталях, где разрешалось находиться собакам, раненые старались проводить с ними больше времени. И в таких учреждениях процесс выздоровления происходил гораздо быстрее. В связи с этим в госпитале военно-воздушных сил в Нью-Йорке стали широко использовать этот метод.

Само понятие терапии с участием животных (или пет-терапии) было впервые сформулировано американским специалистом в области детской психиатрии Борисом Левинсоном в 1960 году. Во время приемов он заметил, что присутствующая на сеансах его собственная собака вызывает у пациентов-детей положительные реакции. С тех пор метод лечения, включающий в себя и общение с животными, стал активно распространяться на Западе. Сегодня канистерапию используют даже при лечении детского церебрального паралича, аутизма, сердечно-сосудистых заболеваний. Это направление стало широко развиваться и распространяться по всему миру.

— Так вот, польские коллеги показали нам, что такое канистерапия на деле, а потом мы решили заняться распространением информации об их методиках в кинологических организациях, медицинских и учебных заведениях, — продолжает Ингуна. — И к нам сразу стало обращаться много людей — в том числе и медработников, занимающихся реабилитацией. Потом собрали первую группу людей и собак, которые поехали учиться в Польшу на волонтеров-канистерапевтов…

Узнали много нюансов — например, что далеко не все собаки годятся для канистерапии. Оказывается, лучше всего для разных направлений канистерапии подходят собаки-компаньоны: самоеды, ньюфаундленды, пиренейские горные собаки, бернские зенненхунды, лабрадоры, австралийские овчарки, кавалер-кинг-чарльз-спаниели… Самое главное — знать происхождение собаки и ее историческое изначальное применение.

Сейчас группы волонтеров по канистерапии есть по всей Латвии: в Лиепае, Вентспилсе, Талси, Риге, Даугавпилсе и, конечно, в Валмиере, где я живу. Все они входят в Латвийскую кинологическую федерацию, которая, конечно, помогает своим участникам с информацией и популяризует канистерапию.

Собака возвращает человеку мир

— Терапия при помощи животных до сих пор считается чем-то скорее мистическим, нежели строго медицинским, — рассказывает Ингуна Тихомирова. — Известно ведь, например: кошка полежала на больном месте человека — и ныть перестало, а если у бедняги перелом или рана, так заживать начало быстрее. Или же собака побыла рядом с человеком, у которого тяжелейшая депрессия, и вдруг у него начало улучшаться настроение. Медики признают, что канистерапия помогает однозначно, но за счет чего именно, сказать никто не в состоянии. Не способны это, как говорится, измерить линейкой.

Мы постоянно получаем заказы: из социальных служб, от самоуправлений, при которых есть реабилитационные центры, детские дома и пансионаты. Там, как правило, находятся люди, которые не доверяют окружающим, медперсоналу, соцработникам и вообще всей системе — не подпускают к себе чужих (а нередко и родственников), словно закрываются от мира.

А общение с собакой, кошкой или лошадью строится на совершенно иных принципах, нежели с человеком. Животные не осуждают больного или пожилого, не критикуют, не обращают внимания на то, как он выглядит и какой у него социальный статус, но просто принимают его или нет. И когда человек, закрывшийся от мира, начинает общаться с собакой, стена, выстроенная им, рушится. Он открывается не только собаке, но и людям, в том числе медикам, а тогда и лечение проходит продуктивней.

Выписать дозу обнимашек

— Часто наших специалистов зовут в пансионаты для престарелых. Стоит ли говорить, что там тяжелейшая атмосфера! Люди там чувствуют себя обреченными на одиночество, весь их контакт с миром ограничивается или теми, кто с ними в одной комнате, или в лучшем случае — во всем здании.

И вы бы видели, что в таких местах происходит, когда там появляется собака! Она не просто пытается расшевелить то сонное царство, но проявляет интерес к людям, которые были уверены, что все их общение до конца дней ограничится медсестрами с лекарствами. Такой контакт с собакой помогает человеку видеть, что он не одинок. И тогда улучшается эмоциональное состояние пожилого человека, качество его жизни, становится лучше здоровье, в том числе и медики могут его лечить полноценней, поскольку человек более открыт для них — да и вообще для всех.

Существуют отдельные программы для пожилых людей — например, фитнес вместе с собакой. Канистерапевты приходят в пансионаты, и люди выполняют с собаками различные упражнения: в мячик тихонько играют, через невысокий барьер перепрыгивают или «активно перешагивают», да хотя бы прогуливаются по улице быстрее, чем обычно, — это уже для многих превосходный спорт.

Но общение нужно ведь не только пожилым, но и совсем молодым, еще детям, особенно тем, кто остался без родителей и живет в неблагополучной социальной среде. Более того, им важен тактильный контакт. Очень мало кто задумывался, но есть обязательная дневная доза прикосновений. Если ребенок не получает обнимашек дома от родителей, то получает их от собаки. А когда телесного контакта с живым существом нет, человек постепенно закрывается от мира, ухудшается его эмоциональное, а в итоге и физическое состояние.

Это не шутка — канистерапия становится все востребованней даже в местах не столь отдаленных. Собаку просто запускают в библиотеку, где читают заключенные, которые не нарушают дисциплины и хорошо работают. Собака ходит между рядами, общается с людьми, которым не хватает тепла живого существа. И довольно быстро ломается эмоциональный фон: в самых суровых преступниках просыпается очень добрый человек. И ведь не с одним такое происходит! В итоге в тюрьмах, где проводят занятия канистерапевты, в целом улучшается поведение заключенных. Некоторые специально стараются вести себя лучше, чтобы чаще бывать в библиотеке, куда приходит собака.

Перескажи прочитанное собаке

Педагоги заметили: контакт с собакой способствует повышению успеваемости у детей, даже у самых трудных. Об этом канистерапевты знают не понаслышке. Они часто работают именно с трудными подростками — например, в интернатах, детских домах, учебных заведениях полузакрытого типа.

Канистерапевты договариваются с директорами школ и приводят в определенное время добродушного пса. И те дети, которые показали себя с лучшей стороны, могут общаться с собакой. Нередко в школы приходят с собакой, чтобы стимулировать лучше учиться детей из неблагополучных семей, которых обычно не заманить в школу. Если эти дети не пропускают занятий, они могут общаться с собакой, например, в дополнительное внеурочное время, что им исключительно нравится.

А нравится и вот почему. Казалось бы, и на улице можно собаку подманить колбасой, а потом погладить ее. Но! Обученные собаки особенные. До того доходит, что они могут буквально общаться с ребенком — и он видит, что его понимают.

— Сейчас не только у нас, но вообще в Европе становится все популярней чтение вместе с собакой. Например, у нас в Валмиере оно каждый четверг привлекает в городскую библиотеку много посетителей. Для такого дела нужны спокойные собаки, которые смотрят тебе в глаза, в книжку, могут носом страницу перевернуть. У меня самой ньюфаундленд любит такие вот совместные чтения. Ребенок даже на нее может лечь — и читать. А потом дети учатся пересказывать прочитанное.

Теперь многие дети могут только механически читать, но не в состоянии усвоить даже простенькую информацию, а потом пересказать ее. Важно и то, что происходит общение с живым существом.

Сейчас дети все больше уходят в виртуальный мир — компьютеры, планшеты, где совсем иное общение: молодой человек не видит перед собой не живое существо, а экран и как бы с ним общается. Тот заменяет реального собеседника. И потом молодые люди разучиваются говорить с живым человеком: не могут подобрать слова, интонацию — проще написать строчку в смартфоне и поставить какой-нибудь смайлик, обозначающий то или иное настроение. А чтение с собакой и пересказ содержания снова возвращают детей к общению с живым существом — в наш мир. Стоит ли говорить, насколько это важно!

Собаки для канистерапии не дрессированные, но в меру обученные: в неожиданных ситуациях сами должны уметь принимать решение, как поступать правильно. Например, специалист работает с ребенком, думая, что с ним какие-то проблемы, но вдруг, когда рядом родители, собака больше уделяет внимания папе или маме. Становится явно видно: собака каким-то своим чувством поняла, что проблема вовсе не в ребенке, а в его родителях, которые, возможно, тоже чересчур закрыты для мира и не хотят допускать в него слишком часто даже своего ребенка, который от этого, понятно, сильно страдает…

Своих собак мы учим думать вместе с человеком, а не просто слушать его команды. Именно поэтому, когда люди видят собак-канистерапевтов, они говорят, что это не совсем собаки. И это верно на сто процентов! — убеждена Ингуна Тихомирова.

«Общение с собакой строится на совершенно иных принципах, нежели с человеком. Животные не осуждают больного или пожилого, не критикуют, не обращают внимания на то, как он выглядит и какой у него социальный статус, но просто принимают его или нет.

«Когда человек, закрывшийся от мира, начинает общаться с собакой, стена, выстроенная им, рушится. Он открывается не только собаке, но и людям, в том числе медикам, а тогда и лечение проходит продуктивней.