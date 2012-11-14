1 Ответов к Рижский след в Антарктиде

Рижанин Герман Москвитин – первый и единственный человек из стран Балтии, которому посчастливилось войти в состав Антарктической экспедиции.

Куда только не забросил кризис жителей Латвии: в Ирландию, Швецию, Данию, Великобританию… Однако рижанин Герман Москвитин забрался дальше всех — в Антарктиду! Из нашего ЖЭКА, как говорили в популярном фильме, там никто не был…Причем, под ЖЭКом в данном случае надо понимать не только Латвию. Герман — первый и единственный человек из стран Балтии, которому посчастливилось войти в состав Антарктической экспедиции.

Герману Москвитину 39 лет. В Антарктиде он работает почти год и в Латвию вернется нескоро — только в мае. «Суббота» решила не дожидаться весны и разузнать подробности жизни полярников, работающих на ледяном континенте, прямо сейчас. Благо в Антарктиде тоже есть жизнь: интернет, телефон и прочие средства современной связи.

Конечно, это нелегко: вести интервью, не видя глаз собеседника. Вслепую. Урывками. На расстоянии почти 30 тысяч км. Спасли социальные сети. Случайно встретившись на интернет-просторах, мы с Германом стали писать друг другу письма. В жанре: боец Сухов — разлюбезной Катерине Матвеевне. Только в деловом ключе. И с той разницей, что в Антарктиде белое вовсе не солнце, а снежная пустыня на тысячи километров вокруг….

Вираж судьбы

Антарктида стала для Германа абсолютно новой точкой отсчета в жизни. По специальности он авиамеханик, год проработал на рижском заводе №85 гражданской авиации. Однако после развала Союза «Аэрофлот» ушёл из Латвии, и Герман оказался не удел. Пришлось пойти в водители.

Сначала колесил по Латвии, с 1998 по 2008 был дальнобойщиком на рейсах Европа-Россия. Но с началом кризиса и эта отрасль стала загибаться, и Герман уехал в Москву, поискал там себя, но, увы, не нашел. А потому плюнул на столицу и уехал в небольшой российский городок Великие Луки.

В Антарктиду Герман Москвитин попал совершенно мистическим образом. Началось всё с интернета — ползал по разным сайтам и нашёл официальный сайт научного-института Арктики и Антарктики. Заинтересовался.

— Если честно, то у меня с юности была мечта — проверить себя в экстремальных условиях, — признается Герман. — Но я отдавал себе полный отчёт в её утопичности. А тут неожиданно всё сложилось: нашёл телефон Валерия Лукина — легендарного полярника — собрался с духом и позвонил ему. Валерий Владимирович оказался очень отзывчивым человеком — ни малейшей звездности и снобизма. Договорились о встрече в Питере. Там Лукин представил меня начальнику отдела кадров. И завертелось….

Всю весну, лето и осень 2011 года занимался прохождением комиссий, сбором бумаг и оформлением документов.

Признаться, никто из моих домашних, да и я сам, особенно не верил в успех этого безнадежного предприятия. В экспедицию и более заслуженные люди не всегда попадают. А у меня из списка необходимых документов был только российский загранпаспорт. Пришлось собрать внушительную папку справок и согласований — начиная от медицинских обследований и отсутствия судимостей до постановки на воинский учёт. И то руководство экспедиции до последнего сомневалось том, что ФСБ меня пропустит. Все-таки я из Латвии.

Однако ФСБ меня пропустило! На протяжении всего этого процесса меня не покидало ощущение, что мне помогают какие-то невидимые силы извне. Такие странные совпадения случались… Как будто это не я выбрал Антарктиду, а меня кто-то или что-то выбрало…

Профессия — походник

В экспедицию Герман Москвитин отправился из Риги 6 ноября прошлого года. А 8 ноября из Санкт- Петербурга курсом на Антарктиду вышло научно экспедиционное судно «Академик Фёдоров», увозя на своем борту состав 57-й Российской Антарктической экспедиции. 18 декабря прибыли на место, в район станции «Молодёжная». А еще через неделю — на станцию «Прогресс», которая находится на Земле принцессы Елизаветы, холмах Ларсена. Так что скоро будет год, как Герман обитает в Антарктиде. Можно сказать стал аборигеном.

Герман – походник. Пилот «Карсборера» в походной группе Российской Антарктической экспедиции. Название говорит за себя: основная задача — это так называемые походы. В одном из них Герман участвовал прямо по прибытии. Сейчас предстоят ещё два — в ноябре и январе.

— Антарктический поход — это доставка топлива и грузов на внутриконтинентальную станцию «Восток» сухопутным путём, или, как говорят у нас — по куполу, — говорит Герман. — Расстояние, которое нужно пройти, свыше 3000 км. На высоте около 4000 метров над уровнем моря. При острой нехватке кислорода и средних температурах минус 50-70 градусов…

К слову сказать, на такие походы никто в мире, кроме россиян, не решается. Уж очень велик риск. Но у нас другого пути нет – надо обеспечить станцию всем жизненно необходимым.

Поход — это одновременно и трудно, и необычно, и замечательно. Бывает , что даже пройти несколько метров смертельно опасно. Самое страшное, когда начинается дульник – ветер, превышающий 50 м/c. Поднимается шторм. Видимость – ноль. Дышать нечем. Человека просто поднимает в воздух и уносит к чертям собачьим. Впрочем, подобное в возможно не только в походе. Однажды и я испытал чувство свободного полёта над землёй…

В свободном полёте

— Есть у нас два здания: СЖК (служебно-жилой комплекс) и ЗЭМ(здание электростанции и мастерских), которые находятся напротив друг друга на расстоянии 50 метров. Дойти несложно, – продолжает Герман Москвитин. — Но в тот день утром объявили положение Шторм-1. До гаража мы еще кое-как добрались. А вот во время работы начался Шторм- 2! Но домой-то идти надо, не ночевать же в гараже. Решили рискнуть — двинулись в путь гуськом…

Полдистанции прошли благополучно. А на середине пути налетел такой сильный порыв ветра, что я не успел сгруппироваться. Меня подбросило в воздух, перевернуло несколько раз и понесло прочь от родной станции. Последнее, о чем я успел подумать: ну вот и всё, пипец! К счастью, пролетел всего около сотни метров, а потом меня грохнуло о сугроб, который я накануне поленился разровнять..Это-то и спасло. Но не все истории так весело заканчивались. Бывало, что людей просто уносило! И никто и никогда их больше не видел…

Халява, пингвины и прочая фауна

Рабочие дни в экспедиции строятся очень чётко, почти как в армии. Подъём в 7:30.Завтрак в 8:00. Развод в гараже в 8:45. В 13:00 — обед. С 13:30 до 14:00 послеобеденный отдых. До 17. 00 различные работы, либо в гараже, либо ремонт и ТО техники. Дел хватает: расчистить перевал или снег на станции А еще бывают поездки на лёд с гидрологами. В 18.00 – ужин, потом свободное время…

Развлечений немного, но есть. Кинозал, интернет, тренажёрный зал, бильярдная, библиотека. Играть в волейбол и баскетбол Герман и его друзья ходят к китайцам – у них прекрасные спортивные залы. По субботам баня. В воскресенье, если погода позволяет, можно порыбачить или пособирать камешки в горах.

Флора в Антарктиде отсутствует напрочь. Не считая мелких жалких водорослей по берегам ледниковых озер. А фауна представлена в основном двумя видами пингвинов (аделии и императорские) и тюленями.

— К тюленям никаких претензий, а вот пингвины… Гуляют внаглую по станции, страшно орут, будят по утрам, — говорит Герман. — А еще у нас водится «халява». Так мы прозвали местный вид поморников за их хитрость и прожорливость. С виду безобидные серые птички размером с курицу, но клюв у них очень мощный. Запросто могут оттяпать палец.

Самая богатая фауна не на берегу, а в море. Когда вскрывается лед, к берегу приплывают киты, благо в прибрежных водах водится много обожаемого ими криля. А еще заходят на охоту касатки – гроза пингвинов и тюленей.

Ezers Riga

В начале октября на страничке Германа Москвитина появилась необычная фотография. Озеро, рядом с которым (на чистейшем государственном языке!) установлена табличка Ezers Riiga. Не поверив своим глазам, я попросила объяснить, что бы это значило.

— Здесь много безымянных озёр, — пояснил Герман – А у меня давно зрела идея увековечить наш город на карте Антарктики. Написал мэру Ушакову, согласовал с ним этот вопрос — получил добро.

Дальше — дело техники. Выбрал озеро поживописнее, выяснил не имеет ли оно названия, поставил в известность руководство станции, установил указатели, забил точку навигации и отправил уведомление картографам… Товарищи отнеслись к моей инициативе с пониманием – Ригу многие помнят и любят.

Теперь это ледниковое озеро (площадь — около 2-3 гектаров,глубина – около 50 м) — тёзка латвийской столицы.

Консервная банка человечества

— Герман, а стоит ли Антарктида такого риска?

— Без сомнения, стоит! Антарктида очень нужна людям. Неслучайно ее называют консервной банкой человечества. Когда на земле закончатся все природные запасы, именно в Антарктиде их останется в достаточном количестве. Этот континент сказочно богат: здесь есть и нефть, и драгоценные камни, и золото, и алмазы, и уран. Кстати, уран выходит на поверхность буквально в 50 м от нашей станции. Очень красивый металл! Правда, дает повышенный уровень радиации…

А еще Антарктида представляет огромный научный интерес в плане зарождения жизни на планете, изменения и прогнозирования климата. Есть и ещё целый ряд проектов, о которых я рассказать вам не могу — каждый из нас давал подписку о неразглашении.

— Чьи интересы сейчас пересекаются на ледяном континенте? Или это тоже секрет?

— Все страны, которые могут позволить себе это дорогое удовольствие, очень сильно интересуются Антарктикой. Основные игроки — это Россия и Америка. А еще Австралия, Аргентина… С недавнего времени Китай с Индией идут семимильными шагами. Их успехи просто поразительны!

— Существует полуфантастическая версия о том, что Гитлер хотел создать в Антарктиде Четвертый Рейх, Новую Швабию. Как по-вашему, это миф или правда?

— Большей чуши и представить себе трудно. Начнем с того, что даже для современных средств и технологий обеспечение более -менее продолжительного пребывания человека в Антарктиде требует колоссальных сил и средств. Вот вам простой пример. Для того, чтобы добыть один литр воды, нужно израсходовать пол- литра дизельного топлива! И это еще малая толика затрат…

А теперь представьте себе 40-е годы…Война. Германии и так несладко приходится, а фюрер в это время занимается никому не нужной авантюрой? В это невозможно поверить! Да, германское присутствие в Антарктиде было. Но оно ограничилось лишь облётом немецкими самолётами земли королевы Мод и разбрасыванием флажков со свастикой. Вот, собственно, и всё!

— А еще говорят, что Антарктида — это база НЛО. Мол, летающих тарелок там больше чем воробьев в Латвии…

— Странные явления здесь и вправду встречаются: миражи, летающие айсберги, три или пять солнц на небе одновременно… Что это — сказать трудно. Ведь над нами озоновая дыра — загораешь здесь моментально, даже в тени: идет отражение от снега. Никакие кремы и солнечные очки не спасают!

— Антарктида для вас — бегство или вызов?

— Однозначно вызов! А с недавних пор с удивлением заметил, что еще и призвание. Белый континент принял меня дружелюбно. Кажется, что провел здесь всю жизнь. В общем, я тут на своем месте…

Когда этот материал появится в печати, Герман покинет свою станцию и отправится в очередной поход. Это будет последний поход машин, бегающих по белому континенту уже полвека. Рижанину Герману Москвитину и его товарищам выпала честь закрыть страницу в истории освоения Антарктиды длиной в 50 лет. «Эти железные монстры сделаны еще в 60-х годах прошлого века, — говорит Герман. — После похода мы погрузим их на корабль и отправим в Питер. Одну машину — в музей Антарктики, другую — на вечную стоянку перед Антарктическим институтом. А судьба третьей пока не решена. Вот бы ее в наш рижский Мотор-музей заполучить!»